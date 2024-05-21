Прохоровка, Белгородская область, 21 мая, 2024, 13:52 — ИА Регнум. В Белгородской области железнодорожная станция Прохоровка приостановила свою работу из-за кружащих над маневровым локомотивом неизвестных беспилотников. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости/Илья Наймушин

Как пояснил собеседник агентства, дроны заметил дежурный по станции поздно ночью 20 мая, сообщив об этом в дежурную часть. Он пояснил, что неизвестные беспилотники кружат над локомотивом. После этого станция была вынуждена временно прекратить свою работу.

Ранее, в начале мая, ИА Регнум передавало о том, что сразу несколько машинистов в Курской области в течение одного дня сообщали о том, что их поезда преследовали неизвестные беспилотники.

Так, 2 мая машинист поезда Адлер — Москва сообщил диспетчеру, что заметил дрон, который следовал за составом от станции Букреевка до станции Свобода на Курском направлении железной дороги. Позднее ситуация повторилась. Ещё один беспилотник машинист обнаружил следующим за поездом в районе станций Золотухино и Возы.

Об аналогичном инциденте сообщил и машинист грузового состава, следующего вблизи станции Возы в Курской области.

Примерно в 23:00 того же дня машинист другого грузового поезда предупредил диспетчеров и дежурных по станции, что за составом от станции Свобода и до станции Курск следует неизвестный БПЛА.