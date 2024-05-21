Грозный, 21 мая, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в Telegram-канале кадры ликвидации опорных пунктов и мест скопления военных ВСУ с помощью беспилотников в районе Спорного на границе ДНР с ЛНР.

Кадр из видео

«Окрестности населённого пункта Спорное. Работает группа «Канады» спецназа «Ахмат», — пишет Кадыров.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3890262" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В районе Спорного, отработка дронами по позициям противника

По его словам, в настоящий момент на всей ответственной территории идёт «методичная ликвидация вражеских мест скопления живой силы, опорных пунктов, блиндажей и других фортификационных сооружений. Главная роль в этой работе отводится дронам, добавил глава Чечни.

Кадыров объяснил, что при помощи беспилотников бойцы оперативно выявляют укрытия ВСУ, после чего сразу же приступают к ликвидации обнаруженных целей.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 20 мая сообщил, что Вооружённые силы России поразили место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ.

Также оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ были уничтожены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125. Кроме того, средства ПВО сбили 45 БПЛА, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун».

Как заявил украинский генерал Сергей Кривонос, в связи с мощными ударами российских беспилотников обваливается оборона Вооружённых сил Украины.

Военный добавил, что фортификационные работы проведены не везде, поэтому ВСУ вынуждены отступать на участки местности, не оборудованных системой укреплений.

Издание Foreign Affairs писало, что украинская армия проигрывает новой российской тактике ведения боя беспилотниками, а также технологиям производства дронов, систем РЭБ и российской военной промышленности. В материале пояснялось, что, по оценкам украинских чиновников, Россия может производить или закупать около 100 тыс. беспилотников в месяц, в то время как Украина способна произвести в два раза меньше.