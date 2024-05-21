Новосибирск, 21 мая, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Суд признал 77-летнего новосибирского физика Маслова виновным в государственной измене и приговорил к 14 годам колонии.

Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Анатолия Маслова арестовали в Новосибирске летом 2022 года. Также были арестован научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер и директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александр Шиплюк.

Маслов — специалист в области динамики вязкого газа. Основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.

В мае 2023 года городской суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело против Маслова, который обвиняется в госизмене. Материалы дела с грифом секретности были переданы судье.

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