Словакия, 21 мая, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в сознании и общается со своим окружением, сообщила 21 мая в соцсетях администрация больницы имени Рузвельта города Банска-Бистрица, где находится Фицо.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

Врачи продолжают следить за состоянием здоровья премьер-министра и ведут лечение, сказано в сообщении.

«В ходе состоявшегося утром медицинского консилиума премьеру была сделана контрольная компьютерная томография брюшной полости. Одновременно проводятся другие действия, направленные на улучшение состояния его здоровья. Пациент находится в сознании и общается», — отметила администрация.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая во время встречи с жителями города Гандлове. Раненого политика доставили в ближайшую больницу, где провели пятичасовую операцию. 17 мая Фицо перенёс вторую операцию. Его состояние оставалось стабильным.

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что пострадавший находился в сознании, когда его доставили в больницу. Министр обороны республики Роберт Калиняк 19 мая сообщил об улучшении состояния Фицо. Он отметил, что жизнь премьер-министра находится вне опасности.

Полиция Словакии 16 мая выдвинула официальное обвинение стрелявшему 71-летнему писателю Юраю Цинтуле, который, по словам главы МВД республики Матуша Шутай-Эштока, поддерживал Украину и выступал против остановки поставок вооружений в Киев. Подозреваемый признал свою вину, ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Саня Вулич отмечала, что за покушением на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине, могут стоять Соединённые Штаты, Великобритания или Германия.

Покушение на Фицо, который выступает против поставок оружия в Киев и попыток решить конфликт военным путём, может укрепить его позиции и помочь противостоять агрессивной политике Вашингтона и Брюсселя, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян.