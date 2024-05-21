Москва, 21 мая, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Обладателями Гран-при стали семь финалистов программы «Лига Экскурсоводов» из шести субъектов РФ. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба российского общества «Знание».

Российское общество «Знание»

Отмечается, что в финал «Лиги Экскурсоводов» вышли 210 представителей 59 регионов России, конкурс проходил в семи номинациях. Организаторы проекта — общество «Знание», платформа «Россия — страна возможностей» и программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Финальный этап конкурса завершился на Международной выставке-форуме «Россия». Гран-при получили самые сильные участники, которые набрали наибольшее количество баллов в каждой из семи конкурсных номинаций.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что конкурс получился ярким, масштабным, душевным, тёплым, семейным.

«Очень символично, что финал проходит на выставке «Россия», где у всех есть возможность прикоснуться к достижениям нашей страны за последние 20 лет. Здесь мы строим экспозиции, проводим экскурсии и показываем то, чем все мы гордимся. У Общества «Знание» всегда есть задача, чтобы, выйдя с экскурсии, человек почувствовал гордость за то, что сделали люди для него, и ушёл с мечтой о новых достижениях. И, глядя на участников «Лиги Экскурсоводов», мне очень радостно, что они вкладывают в экскурсии частичку своей души, любовь к Родине. Огромное им спасибо!» — приводит пресс-служба его слова.

По словам исполнительного директора президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректора Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина, рассказывать о красотах и достопримечательностях России так, чтобы туристы были в восторге и запомнили поездку на всю жизнь, могут только люди, по-настоящему влюблённые в своё дело. Он также отметил важность поддержки лучших гидов России и создание для них новых возможностей.

В общей сложности были отмечены наградами 77 финалистов. Помимо этого, экспертный совет «Лиги Экскурсоводов» выбрал самые интересные экскурсионные маршруты из тех, что разработали конкурсанты, и 1 тыс. самых ярких историй экскурсоводов, которые войдут в книгу «Лучшие экскурсоводы России».

Все 210 финалистов программы смогут представить свои туристические предложения в рамках программы «Росмолодёжи» «Больше, чем путешествие». Ещё одной наградой станет возможность пройти профильную программу повышения квалификации.

Программа «Лиги Экскурсоводов» стартовала в декабре 2023 года, она состояла из трёх этапов: квалификационного, регионального и финального. Для участия ней подали заявки свыше 6,8 тысяч юных и взрослых экскурсоводов со всей страны.

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года. В ней участвуют все российские регионы, вход для посетителей бесплатный. 16 мая выставку посетил 13-миллионный гость. Им оказалась жительница Сургута Татьяна Ясюкович, приехавшая в Москву с дочерью и двумя внуками, сообщила пресс-служба выставки.

Директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев сообщил, что соцопрос, проведённый среди посетителей международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, показал, что почти все они испытали чувство гордости за Россию. Опрос проводили студенты ВШЭ. Они три недели раздавали анкеты посетителям. Груздев подчеркнул, что почти никто не отказывался отвечать на вопросы.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский также сообщил, что выставка вызывает патриотические чувства. Когда посетители отвечали на вопросы о впечатлениях, то чаще всего говорили про патриотизм, единство и сплочённость. В ходе опроса у посетителей также спрашивали о будущем молодёжи. 93% считают, что у молодого поколения есть возможности раскрыть потенциал, 85% опрошенных сказали, что им понравилось содержание выставки, 87% высоко оценили то, как организовали мероприятия.

Президент России Владимир Путин заявил, что выставка-форум «Россия» пользуется большой популярностью.

В Москве запускается фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Фестивальные площадки будут работать по всей Москве 100 дней. Среди них — бульвары и скверы, парки и набережные, традиционные точки проведения праздников и фестивалей, а также абсолютно неожиданные места, например зоны для выгула собак. Так, Бульварное кольцо станет пространством моды, спорта и культуры. На Никитском бульваре будет проходить вернисаж, а Петровский отдадут в распоряжение художников-пленэристов. На Покровском бульваре состоятся литературные чтения, а на Тверском — мини-фестивали моды, фотографии и красоты.

Российское общество «Знание» представило образовательную программу международной выставки-форума «Россия». Флагманский лекторий «Знания» разместился в павильоне «Россия — Моя история», там работает интерактивная познавательная выставка, посвящённая знаковым изобретениям, которые появились в России и изменили мир.