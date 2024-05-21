Москва, 21 мая, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Россия выступала за комплексное решение проблемы милитаризации космоса, но столкнулась с отказом в Совете Безопасности ООН. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 21 мая.

Роскосмос

Он обратил внимание, что России не удалось выйти на принятие соответствующей резолюции по космосу. Москва выступала за комплексное решение, за полный отказ от гонки вооружений, но ряд государств выступил против.

«Если вы проанализируете, кто выступал против, что предлагает в этом проекте российская сторона, вы увидите ответ на ваш вопрос», — ответил Песков на просьбу оценить риски от военной космической программы США.

Представителя Кремля спросили, обладает ли Россия информацией об американской программе милитаризации космоса. Он ответил, что спецслужбы РФ выполняют свою работу.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая СБ ООН не поддержал предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Из 15 стран за принятие резолюции проголосовали семь представителей, включая Россию и Китай. Ещё столько же государств были против. Швейцария от голосования воздержалась. Чтобы документ был принят, требуются девять голосов членов СБ и отсутствие вето со стороны постоянных членов.

Россия предложила проект резолюции в начале мая. Документ в числе прочего призывал все государства принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космосе.

Позиция западных стран в СБ ООН потребует ответных шагов со стороны Москвы, заявил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя. Он подчеркнул, что Россия останется приверженной своим обязательствам в космосе и продолжит вести работу на этом направлении.

Китай выразил глубокое разочарование результатом голосования по резолюции. Ранее в КНР заявили, что разведка выявила многочисленные случаи шпионажа в космической сфере.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва всегда выступала против милитаризации космоса, в том числе против размещения в нём ядерного вооружения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ продолжает сотрудничество и взаимодействие с США в области мирного космоса.