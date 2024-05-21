Москва, 21 мая, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запрос главного прокурора МУС о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

«Мы не являемся участниками соответствующего статута, соответственно, мы не признаём юрисдикцию этого суда, вот это первое. Ну а в целом, действительно, ситуация более чем любопытная в плане, наверное, отношения Соединенных Штатов Америки, (их. — Прим. ред.) готовности использовать санкционные методы даже в отношении этого МУС», — сказал Песков.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что Россия внимательно наблюдает и фиксирует позиции стран в отношении МУС.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая главный прокурор МУС Карим Хан представил основания для ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы израильского минобороны Йоава Галанта, а также лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях. По утверждению прокурора, Нетаньяху, Галант, Синвар, а также командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ответственны за военные преступление и преступления против человечности, совершённые с октября 2023 года.

В Вашингтоне не считают геноцидом происходящее в секторе Газа и отвергают обвинения главного прокурора МУС против руководства еврейского государства, заявил президент США Джо Байден. Администрация Белого дома, по его словам, помогает Израилю в деле обнаружения Яхьи Синвара.

Американские власти отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников, констатировал посол России в США Анатолий Антонов. Он добавил, что Соединённые Штаты без зазрения совести используют этот псевдоюридический инструмент против всех, кого считают врагами. Оценки Вашингтоном действий МУС в отношении России и Израиля говорят о двойных стандартах и лицемерии, подчеркнул дипломат.

В свою очередь в МИД Франции поддержали решение МУС, а также «его независимость и борьбу с безнаказанностью в любой ситуации».