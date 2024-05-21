Москва, 21 мая, 2024, 12:10 — ИА Регнум. По вопросу о «легитимности» лидера киевского режима Владимира Зеленского Россия придерживается позиции, озвученной президентом Владимиром Путиным в ходе визита в Китай, заявил 21 мая журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Global Look Press/Ukraine Presidency Владимир Зеленский

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова представителя ООН, ранее заявившего, что организация продолжает считать Зеленского легитимным лидером Украины.

Путин в ходе визита в Китай в мае 2024 года отметил, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов. При этом глава российского государства подчеркнул, что на вопрос о легитимности главы киевского режима должна ответить политическая и правовая система Украины, и прежде всего Конституционный суд.

«Мы исходим из той позиции, которая была изложена президентом России. Он об этом рассказал в Китае на своей пресс-конференции, все это могли слышать. И там всё было четко сказано. Из этого мы и исходим», — сказал пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая новоизбранный глава украинского государства должен был принять присягу, однако выборы были отменены Зеленским из-за введения в стране военного положения, хотя конституция страны этого не допускает. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента, а сам глава киевского режима ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

В украинском законодательстве есть норма, позволяющая не проводить выборы в парламент в условиях военного времени, однако нет такой же нормы в отношении президентских выборов, что лишает потенциальных противников действующего руководства возможности узурпировать власть через введение военного положения, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.