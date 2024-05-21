Москва, 21 мая, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Московские колледжи проведут дни открытых дверей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

«Школьники познакомятся с 171 профессией и специальностью, пообщаются с опытными педагогами. На мастер-классах абитуриенты освоят первые практические навыки в различных областях», — отметил градоначальник на своей странице в Telegram.

Так, 23 мая абитуриенты узнают о правильной сервировке стола, а 25 мая — о кассовых операциях и финансовых системах. 1 июня школьники начнут осваивать работу в программе Adobe Illustrator, а 8 июня узнают о работе операционных систем. 15 июня подросткам удастся попробовать себя в профессии слесаря — сборщика дронов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Собянин сообщил о том, что в Москве в этом году Единый государственный экзамен будут сдавать 87,5 тысячи учащихся школ и выпускников прошлых лет. Основной государственный экзамен будут сдавать почти 110 тысяч девятиклассников.

Он отметил, что на базе школ заработают 362 пункта проведения экзаменов для выпускников 11-го класса и 487 — для оканчивающих 9-й класс. Все аудитории на ЕГЭ оборудовали системами видеонаблюдения. Кроме того, контролировать ход экзаменов планируют общественные наблюдатели.

Ещё 15 пунктов для сдачи экзаменов организовали в столичных больницах. А для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которые не смогут посетить образовательные или медучреждения, организуют приём экзаменов на дому.