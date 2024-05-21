Анкара, 21 мая, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и другие пассажиры вертолёта президента исламской республики Эбрахима Раиси должны были лететь в другом воздушном судне, сообщает турецкая газета Türkiye со ссылкой на представителей иранских спецслужб.

ТАСС/Zuma Президент Ирана Эбрагим Раиси

Отмечается, что Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмети и пятничного имама города Тебриза Али Хашима посадили в вертолёт в самый последний момент.

Также сообщается, что вертолёт был оснащен геотрекерами и пилотировался опытными военными лётчиками.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, все они погибли.

Посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что вертолёт Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц разбился из-за плохих метеоусловий.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.