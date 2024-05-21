Москва, 21 мая, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1980 года пловчиха Светлана Варганова, задержанная в индийском Гоа по обвинению в торговле наркотиками, исчезла после освобождения под залог. По данным источника ИА Регнум, неизвестные люди из наркокартеля внесли за бывшую спортсменку нужную сумму и освободили её из-под стражи на время следствия. С тех пор Варганова не выходит на связь с консульством и своей семьёй.

РИА Новости/Сергей Гунеев Светлана Варганова

У представителей Генконсульства МИД РФ в Мумбаи на данный момент отсутствуют данные о возможном местонахождении 59-летней пловчихи. Об этом представитель консульства рассказал журналистам ИА Регнум.

«Светлана Варганова на связь с нами не выходила и, похоже, не хочет этого делать. Нам не известно, что сейчас с ней происходит. Мы не знаем, кто её адвокат или защитник. Индийская сторона нам не докладывает, как идёт это следствие по её делу. И мы в это вмешиваться не можем, потому что она, судя по всему, не хочет с нами сотрудничать. Пока идёт следствие, она не сможет выехать из страны, а оно может продолжаться очень долго. Поэтому, вероятнее всего, она находится на территории Индии. Но точной информации у нас нет, мы не знаем, вернулась она в Россию или нет. Мы лишь предполагаем. По закону, пока она под залогом, её из Индии не выпустят», — объяснил представитель генерального консульства России в Мумбаи.

Соцсети Светлана Варганова

В консульстве рассказали, как происходило освобождение под залог. По данным представительства РФ в Индии, спортсменка не находилась в тюрьме ни одного дня.

«Она была освобождена под залог, но это происходило без нашего участия. О её освобождении мы узнали из новостей, в тюрьме она не находилась, её сразу же выпустили после задержания. Кто внёс деньги, нам не известно. Залог мы ни за кого не вносим, это не входит в наши полномочия», — рассказали в консульстве.

Соцсети Светлана Варганова

ИА Регнум удалось выяснить, кто мог внести залог за российскую спортсменку после её задержания. Гражданин России, который давно переехал в Индию, рассказал журналистам, что он лично знает Андрея, который сейчас находится в тюрьме как один из организаторов работы наркодилеров в регионе. По словам нашего источника, деньги за Варганову внесли представители картеля.

«Денежные средства в качестве залога за гражданку России внесли представители наркокартеля. Сейчас никто из местных русских не знает, где она находится. С нами уже связывались её знакомые из России, которые пытались её отыскать и продолжают этим заниматься уже год, но мы ничем им помочь не можем. Она просто исчезла. Удалила соцсети и исчезла. Её начальник, если можно так сказать, Андрей Д., сейчас находится в тюрьме за организацию наркотрафика», — поделился источник, знакомый с материалами дела.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 30 апреля 2023 года появилась информация о том, что суд города Мапуса в Гоа выпустил задержанную за наркоторговлю спортсменку Светлану Варганову под залог. 14 апреля спортсменка была задержана по подозрению в распространении запрещённых веществ. После неё были задержаны подельники пловчихи: бывший полицейский из России по имени Андрей и один местный житель, которого зовут Акаш. У них были изъяты наркотические средства и денежные средства в разных валютах.

По данным правоохранителей, Светлана Варганова уже несколько лет живёт в Индии. Недавно она попала в поле зрения местной полиции в связи с торговлей наркотиками. По версии следствия, спортсменка продавала запрещённые вещества иностранцам, а своё жильё оборудовала под кальянную-притон, куда любой желающий мог прийти для употребления наркотиков. Во время задержания полицейские изъяли 88 капель ЛСД, 8,8 г кокаина, 242,5 г чараса (смола, собранная с листьев и соцветий конопли), 1,440 г марихуаны, 16,49 г гашишного масла, 410 г гашиша, 2 г метамфетамина и МДМА.

Светлана Анатольевна Варганова родилась 19 ноября 1964 года. Она выиграла серебро на Олимпийских играх 1980 года в заплыве брассом на дистанции 200 метров. Позже она завоевала титул чемпионки мира в 1982 году на чемпионате мира по водным видам спорта в Гуаякиле (Эквадор) в этой дисциплине и получила бронзу в комбинированной эстафете 4 × 100 метров.