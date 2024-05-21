Астана, 21 мая, 2024, 11:53 — ИА Регнум. На заседании Совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане Иран будет представлять заместитель министра иностранных дел страны по экономической дипломатии Мехди Сафари вместо погибшего министра Хосейна Амира Абдоллахияна, следует из программы мероприятия.

РИА Новости/Владимир Астапкович Мехди Сафари

В гостиницу, где проходит заседание, уже прибывают члены делегаций и представители внешнеполитических ведомств стран-участниц.

19 мая вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, все они погибли.

Россию на заседании представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который 19 мая прибыл в Астану. Планируется, что особое внимание уделят вопросам, касающимся перспектив развития ШОС и адаптации объединения к формированию нового миропорядка. Кроме того, Лавров собирается провести в Астане несколько двусторонних встреч.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия связывает особые ожидания с ШОС. Он также отметил, что Москва поддерживает приоритеты председательства Казахстана в ШОС в 2023–2024 годах, которые направлены на повышение её авторитета и влияния на международной арене.

Российский лидер отметил, что ШОС привлекателен в своём созидании и разносторонности, равенстве, открытости, уважении культурно-цивилизационного многообразия.