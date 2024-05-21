Дамаск, 21 мая, 2024, 11:42 — ИА Регнум. У первой леди Сирии Асмы Асад врачи диагностировали острый миелоидный лейкоз. Об этом сообщили в канцелярии президента страны Башара Асада.

ТАСС/Salampix/ABACAPRESS.COM Асма Асад

В заявлении говорится, что у Асмы Асад обнаружили симптомы и клинические признаки болезни, после чего был проведён комплексный ряд медицинских анализов и обследований. В результате врачи поставили первой леди Сирии диагноз «острый миелоидный лейкоз».

В рамках плана по лечению Асма Асад будет соблюдать «соответствующее социальное дистанцирование» и временно откажется от участия в публичных мероприятиях, уточнили в канцелярии.

Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году Асма Асад объявила о полном исцелении от рака груди. Она рассказала о сильной усталости, которую чувствовала во время лечения, и об огромном значении поддержки, которую ей оказали муж и сыновья. О заболевании стало известно в 2018 году.

В 2021 году президентская чета Асад заболела коронавирусной инфекцией, однако уже в марте результаты ПЦР-тестирования на COVID-19 оказались отрицательными, Башар и Асма Асад вернулись к работе после периода самоизоляции.