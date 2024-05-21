Уфа, 21 мая, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Новую высокотехнологичную установку по переработке пермеата (кислого газа) запустила компания «Башнефть» (входит в «Роснефть»). Установка заработала на автоматизированном комплексе подготовки газа на Метелинском месторождении в Башкортостане.

ПАО «НК 'Роснефть» «Башнефть» запустила высокотехнологичную установку по переработке газа

Старт работе объекта дали на 32-й международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии» в Уфе.

Новая установка будет ежегодно перерабатывать 17,5 млн кубометров пермеатного потока, который образуется в процессе очистки природного и попутного нефтяных газов. Новый блок очистки пермеата стал важной частью автоматизированного комплекса подготовки газа, построенного в рамках реализации масштабной газовой программы «Башнефти». Он позволит вдвое увеличить выпуск товарного газа. Благодаря запуску завершающей очереди комплекса подготовки газа будет снижено воздействие на окружающую среду, а промышленные и бытовые потребители — обеспечены более экологичным топливом.