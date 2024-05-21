Москва, 21 мая, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Северная часть Волчанска полностью освобождена, продвижение идёт медленно, но уверенно, заявил 21 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, российские военные контролируют порядка 40% города.

«Они глубоко вклинились в оборону, выбили врага, насколько смогли. Улучшили, так скажем, свои позиции и продолжают дальше движение к речке Волчьей, которая делит город на две части. Северная часть города уже полностью освобождена», — сказал он в эфире Первого канала.

Российские военные постепенно выравнивают линию фронта в Харьковской области, добавил Ганчев.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны украинских войск в Харьковской области.

Днём ранее Минобороны также сообщало, что подразделения группировки российских войск «Север» продолжили продвигаться в глубину обороны Вооружённых сил Украины. Так, российские военные нанесли удары по позициям «Иностранного легиона», 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны. Живую силу и технику украинской армии уничтожили в районах Лукьянцов, Веселого, Радгоспного в Харьковской области.