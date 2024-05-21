Москва, 21 мая, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном и их спутниками, погибшими 19 мая при крушении вертолёта, проходит 21 мая в городе Тебризе. Кадры с траурной процессией опубликованы в Telegram-канале агентства Fars.

Кадр из видео

В административном центре провинции Восточный Азербайджан собралось множество людей, чтобы проститься с погибшими. У некоторых в руках национальные флаги и портреты.

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В стране объявлен пятидневный траур. Тела погибших из Тебриза в этот же день доставят в Кум. Утром 22 мая церемония пройдёт в Тегеране, на следующий день — в Бирдженде, затем в родном городе Раиси Мешхеде. Там с президентом простятся в мавзолее имама Резы, почитаемого шиитами, сообщает газета Shargh.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт, на борту которого находились президент, глава МИД Ирана и другие официальные лица, разбился 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Сообщения о гибели президента и тех, кто его сопровождал, 20 мая подтвердил вице-президент Мохсен Мансури.

В тот день официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.