Москва, 21 мая, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Суд арестовал два автомобиля и мотоцикл, которые принадлежат заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, следует из открытых баз данных.

Московские суды общей юрисдикции/ТАСС Тимур Иванов

Суд постановил арестовать минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, которые были указаны в декларации Иванова за 2019 год и в феврале 2023 года перешли его бывшей жене.

Позже она выставила внедорожник на продажу после аварии. По данным сервиса Avtoface, на оба транспортных средства наложили ограничения.

Кроме того, под ограничения попал мотоцикл MV Agusta, который Иванов в 2022 году переоформил на своего отца.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля суд арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал. В коррупционном деле фигурируют ещё два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Басманный районный суд Москвы арестовал недвижимость и банковские счета Иванова и его родственников, наложив ограничения на активы обвиняемого, его бывших жён и пятерых детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 26 апреля призвал доверять только официальной информации и ориентироваться на официальные заявления по делу замминистра обороны.