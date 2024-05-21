Москва, 21 мая, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Следственные действия проводятся по месту жительства Николая Степанова, бывшего помощника лишённого полномочий экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина. Об этом сообщает 21 мая РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Кадр из видео

Подробности дела, в рамках которого проводится обыск, выясняются.

Отмечается, что Степанов был участником собрания, известного как «Съезд народных депутатов» (организация, признанная в РФ нежелательной). Инициатор съезда — бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), фигурант ряда уголовных дел, в том числе о госизмене и публичных призывах к террористической деятельности.

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Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году Степанов, занимавший пост главы муниципального округа Сокол, был одним из 45 кандидатов от КПРФ на выборах в Московскую городскую думу. Главой округа он был в период с 2017 по 2022 год. Ныне Степанов — помощник депутата Госдумы от КПРФ Сергея Левченко.

В мае 2022 года Госдума приняла постановление о прекращении полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина. В ходе открытого голосования инициативу поддержали 337 парламентариев, против выступили 58, воздержались 14.

В октябре 2021 года полицейские задержали Рашкина в Саратовской области с тушей лося в багажнике автомобиля. Изначально он отрицал свою вину, но позже изменил показания и признал себя виновным в незаконной охоте. Обжаловать приговор суда за убийство лося Рашкину не удалось.