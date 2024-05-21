Берлин, 21 мая, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев, пишет агентство DPA.

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«Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев в знак поддержки Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о поездке дипломата на Украину ранее не объявляли «по соображениям безопасности».

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Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Ассоциации немецких учителей Йозеф Краус заявил, что Бербок продемонстрировала «ужасные дипломатические навыки» и опозорила ФРГ на международной арене, когда в ультимативной форме потребовала от Израиля открыть погранпереходы в секторе Газа.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в марте посоветовала Бербок купить карту и учебник истории. Так дипломат прокомментировала заявление Бербок о том, что президент Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в войну с Россией и потому отказывается от мирных переговоров в ходе конфликта на Украине.

Семь из десяти жителей Германии негативно оценивают работу Анналены Бербок на посту министра иностранных дел, следует из данных опроса общественного мнения. Исследование провёл социологический институт Civey по заказу портала Focus-online.