Анкара, 21 мая, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Между гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе и внутренней борьбой за власть в стране, вероятно, есть связь. Раиси входил в число сильнейших кандидатов на пост духовного лидера, пишет 21 мая турецкая газета Hürriyet.

ТАСС/ Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press Wire

Вертолёт, на борту которого находились президент Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и другие официальные лица, разбился 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Сообщения о гибели президента и тех, кто его сопровождал, 20 мая подтвердил вице-президент Мохсен Мансури.

Колумнист газеты Абдулькадир Сельви отмечает, что борьба за власть в религиозном руководстве Ирана развернулась в связи с преклонным возрастом действующего верховного лидера Али Хаменеи. Раиси был не только одним из самых сильных претендентов на этот пост, но и входил в число тех, кто будет выбирать религиозного лидера. Однако группа приверженцев Али Хаменеи хочет видеть преемником его сына Моджтабу Хаменеи.

Абдоллахиян считался важной фигурой в Иране и был одним из кандидатов на пост президента после Раиси. Если авиаинцидент был покушением, это «означает убийство двух зайцев одним выстрелом», говорится в материале.

Автор указывает и на то, что Раиси был на борту не самого оснащённого вертолёта. Два воздушных судна с другими делегатами, возвращавшимися из Азербайджана, благополучно долетели.

«Несмотря на то, что погодные условия были опасны для полётов на вертолёте, почему туда был доставлен президент?» — задаёт вопрос Сельви.

По его словам, на вертолёте не было устройства спутникового слежения ELT, которое устанавливают на военных и гражданских воздушных судах, особенно частных, и это ещё одна странность.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.

После первых данных о ЧП иранские власти начали спасательную операцию. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках. Два спецборта МЧС отправились в Иран, но развернулись после сообщений о том, что обломки вертолёта найдены.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.