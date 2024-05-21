Брюссель, 21 мая, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Европейский союз намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС 25 июня, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов.

Известия/Тарас Петренко

«Блок намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии уже 25 июня, это дата проведения саммита Европейского совета», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Молдавией и Украиной об их членстве в Евросоюзе. Когда Совет Евросоюза его одобрит, Брюссель фактически сможет начать переговоры с Киевом и Кишинёвом.

В сентябре 2023 года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон напомнил, что для вступления в ЕС Украина должна изменить свои правила и инфраструктуру, а это долгий процесс. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее отметила, что фактические сроки принятия Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что ЕС совершит ужасную ошибку, если примет в свой состав Украину. Он заявлял, что венгерские власти не допустят вступления этой страны в Евросоюз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Украина станет для ЕС грузом, который не удастся поднять. Представитель Кремля добавил, что Евросоюз развалится, если в него примут Киев.