Москва, 21 мая, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Выбор небезопасного места для посадки стал одной из причин крушения вертолёта Ми-8 авиакомпании «АлтайАвиа» в июле 2023 года в Республике Алтай. К такому выводу пришёл Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщает Lenta.ru.

МЧС России

По данным комиссии, к катастрофе привёл ряд факторов. Выбирая место для посадки, пилоты не учли безопасное расстояние до препятствий, не приняли во внимание попутный порывистый ветер, перед приземлением без оснований стали выполнять разворот на висении. Кроме того, командир воздушного судна при посадке был недостаточно осмотрителен.

МАК завершил расследование инцидента, который произошёл 27 июля в селе Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай.

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Как сообщало ИА Регнум, вертолёт с экскурсионной группой столкнулся с опорой ЛЭП во время посадки, упал, разрушился и сгорел. По данным МЧС, погибли четверо из 16 человек, находившихся на борту, десять получили травмы. Троих пострадавших отправили с помощью санитарной авиации в ожоговый центр в Барнауле.

В МИД Белоруссии сообщили, что среди погибших в аварии была гражданка республики.

В Сеть попало видео с места происшествия. На кадрах видно охваченный огнём упавший вертолёт. В авиационных службах вскоре после крушения заявили, что к трагедии могла привести ошибка пилота.