Вашингтон, 21 мая, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Власти ФРГ готовы поддержать план США по использованию доходов от замороженных активов России для подкрепления ими помощи Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Немецкие чиновники готовы поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов для подкрепления помощи Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предложение Соединённых Штатов о предоставлении Киеву кредита было «положительно воспринято в Европе».

Однако Германия не ожидает, что окончательная договорённость об использовании доходов будет достигнута раньше встречи лидеров «Большой семёрки» 13–15 июня.

Как передавало ИА Регнум, постпреды стран ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов России для оказания помощи Украине. 8 мая стало известно, что на военную поддержку страны готовы потратить 90% доходов.

Политолог Ростислав Ищенко сравнил посягательство на активы России с традицией забирать суда и любое имущество во время войн. Однако он отметил, что в ситуации с Евросоюзом официально войну не объявляли, а значит, законодательно он не вправе распоряжаться чужими деньгами.

Посягательство Западом на замороженные активы России является элементом гибридной войны, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она добавила, что в России подобные действия будут расценивать как воровство, а также высказала мысль, что Запад самостоятельно разрушит им же созданную международную валютно-финансовую систему.