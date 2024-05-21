Белгород, 21 мая, 2024, 08:56 — ИА Регнум. ВСУ атаковали в Белгородской области дроном-камикадзе движущийся легковой автомобиль, в результате погибла женщина, ещё три человека пострадали, сообщил 21 мая глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, инцидент произошел рядом с КПП посёлка Октябрьский в Белгородском районе. В автомобиле находились водитель и три пассажира.

«К большому горю, есть погибшая — в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте», — написал он в Telegram-канале.

Все, кто находился в автомобиле, получили различные ранения: свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой бригадой скорой была доставлена в областную клиническую больницу, свёкор и муж с осколочными ранениями разных частей тела — в городскую больницу №2 города Белгорода. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил Гладков.

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Киевский режим окончательно потерял какие-либо понятия о человечности, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя массированные обстрелы Белгорода 12 мая. Она подчеркнула, что все причастные к этой террористической атаке понесут неотвратимое наказание.

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