Харьков, Украина, 21 мая, 2024, 08:43 — ИА Регнум. В Харькове получил повреждения объект транспортной инфраструктуры, сообщил 21 мая мэр города Игорь Терехов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Относительно утреннего прилёта — целью был объект транспортной инфраструктуры», — написал он в Telegram-канале.

О каком именно объекте идёт речь и где он находится, Терехов не уточнил.

Как передавало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

19 мая назначенный Киевом глава областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин заявил, что припортовая инфраструктура оказалась повреждена в подконтрольной украинской армии части региона.

Глава областной военной администрации Полтавской области Филипп Пронин 18 мая сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры. Ночью в регионе неоднократно объявляли воздушную тревогу.