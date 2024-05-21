Москва, 21 мая, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Украинского студента Сергея Гулько, который был отчислен из МГУ за националистические публикации и попытки собрать деньги для ВСУ, депортируют из России, следует из данных в картотеке московских судов общей юрисдикции.

Соцсети Сергей Гулько

Ходатайство о помещении Гулько в специализированное учреждение удовлетворил Троицкий районный суд столицы. Решение вступило в силу 21 мая.

Согласно российскому законодательству, у Гулько ещё есть возможность обжаловать это решение.

Как сообщало ИА Регнум, Гулько арестовали за сбор денег на нужды ВСУ в апреле. Тогда сообщалось, что студент шестого курса факультета фундаментальной медицины, который проживал в общежитии университета на Ломоносовском проспекте, размещал публикации с призывами и лозунгами украинских националистов, а также сообщения, направленные на сбор денег для ВСУ. За это ему назначили 12 суток ареста. Также его признавали виновным в публичной демонстрации нацистской символики.

После всех обвинений студента из Одессы уведомили о сокращении срока пребывания в стране. Он должен был покинуть территорию России в течение трёх дней. В МГУ приняли решение отчислить Гулько из-за выявленных правонарушений и административных наказаний.

Ранее 20 мая гражданина Камеруна, участвовавшего в этнической преступной группе и выявленного сотрудниками УФСБ по Белгородской области, суд постановил выдворить из России.

По данным УФСБ, камерунец работал на строительных объектах Валуйского городского округа. Мужчина является сторонником радикального ислама и неоднократно высказывался в поддержку террористических группировок, действующих на территории Нигера, а также в поддержку мятежников в Сирии и на Украине.