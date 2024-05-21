Курск, 21 мая, 2024, 08:18 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Курской области утром 21 мая нейтрализовали украинский беспилотник. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Украинский беспилотник сбили над территорией Курской области дежурными средствами противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая около 21:45 мск украинский БПЛА самолётного типа поразили в небе Белгородской области.

В ночь на 20 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Пять вражеских дронов поразили в Белгородской области, ещё два — в Курской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов 20 мая сообщил, что в селе Гордеевка женщина получила ранение, наступив на взрывное устройство. Пострадавшую оперативно доставили в Глушковскую районную больницу.