Вашингтон, 21 мая, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший должен принять участие в дебатах, которые планируется провести между действующим президентом Джозефом Байденом и экс-главой государства Дональдом Трампом. Такое заявление сделал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Байден, Кеннеди и Трамп

«Вы должны участвовать в дебатах», — такой комментарий написал Маск под публикацией Кеннеди со ссылкой на опрос Harvard CAPS и Harris.

Согласно опросу 71% американских избирателей хотели бы видеть на дебатах сторонних и независимых кандидатов, таких как Кеннеди. Исследование проводилось 15–16 мая, в нём приняли участие 1660 респондентов, погрешность составила около двух процентных пунктов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии на предстоящих выборах Трамп проигнорировал вызов независимого кандидата Роберта Кеннеди — младшего на участие в дебатах.

Кеннеди-младший вызвал Трампа на дебаты и предложил в качестве площадки съезд Либертарианской партии, который состоится 24–26 мая в Вашингтоне. Однако ответ от кампании Трампа на запрос о дебатах получен не был.

Экс-президент США Трамп и действующий глава Белого дома Байден договорились провести два раунда теледебатов. При этом Трамп, по его словам, намерен требовать проведения допинг-проб у Байдена, так как опасается, что американского лидера могут накачать стимулирующими препаратами.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. На сегодняшний день ключевые соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден и экс американский лидер, республиканец Трамп.