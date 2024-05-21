Ногинск, Московская область, 21 мая, 2024, 07:54 — ИА Регнум. В подмосковном Ногинске спасатели ликвидировали открытое горение на швейной фабрике. Об этом 21 мая в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

Mchs.gov.ru Пожарные

«В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — отметили в ведомстве.

Площадь пожара, охватившего кровлю здания швейного производства, составила 3,6 тысячи квадратных метров. Пожар возник на территории предприятия вечером 20 мая. Других подробностей в МЧС не привели.

Как сообщало ИА Регнум, в Якутске в результате пожара в жилом двухэтажном многоквартирном доме погибли женщина и девочка. Возгорание произошло в доме по улице Рихарда Зорге. На момент прибытия пожарных расчётов на место происшествия огонь уже охватил второй подъезд и кровлю здания. Всего из строения эвакуировали 15 человек. Предварительно, площадь горения составила 288 кв. метров. К тушению пожара привлекали 54 человека личного состава и 13 единиц техники Якутского пожарно-спасательного отряда.