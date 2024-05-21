Москва, 21 мая, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Артиллеристы группировки российских войск «Юг» уничтожили цели ВСУ на донецком направлении в зоне спецоперации, сообщили 21 мая в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Артрасчёты Южной группировки войск поразили 122-мм гаубицами Д-30 замаскированные укрепрайоны и живую силу противника

Удары корректировались с воздуха. В результате личный состав ВСУ не смог закрепиться в лесополосе.

Как передавало ИА Регнум, российский расчёт гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожил на херсонском направлении укреплённые позиции и лодки украинских формирований на правом берегу Днепра. После поражения целей расчёт оперативно замаскировал орудие, а затем переместился в укрытие.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 20 мая сообщил, что Вооружённые силы России поразили место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. Также оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125. Кроме того, средства ПВО сбили 45 БПЛА, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун».