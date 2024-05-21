Наступивший, 818-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением ООН относительно легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского, у которого в ночь на 21 мая закончились президентские полномочия. Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш продолжит общаться с Зеленским как с главой государства Украина.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский террорист

Все посредники в мирном урегулировании украинского конфликта должны учитывать, что после 20 мая конституционные полномочия Владимира Зеленского истекают и он теряет свою легитимность, заявлял накануне, 20 мая, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН. По его словам, Россия никогда не отказывалась от дипломатии, в отличие от киевского главаря, который ещё и законодательно запретил любые переговоры с Москвой.

Тем временем на херсонском направлении, непосредственно в зоне СВО, расчёт гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожил укрепленные позиции и лодки украинской армии на правом берегу Днепра, сообщает Минобороны.

В Донбассе бойцы Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Юг» взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки. В оборонном ведомстве также отметили, что российские десантники вскрыли систему обороны врага и подавили огневые точки, дождавшись ночи. При этом часть боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежала, а часть сдалась в плен.

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