Тегеран, 21 мая, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Сборная Ирана на Олимпийских играх в Париже будет носить имя в честь погибшего при крушении вертолёта иранского президента Сейеда Эбрахима Раиси. Об этом 20 мая заявил глава Олимпийского комитета Ирана Махмуд Хосрави Вафа в эфире телеканала IRIB.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Национальный олимпийский комитет Ирана объявил название своей олимпийской делегации «Хадем ар-Реза», чтобы отдать дань уважения ценным заслугам аятоллы-мученика Сейеда Эбрахима Раиси, народного президента нашей страны», — уточнил Махмуд Хосрави Вафа.

Президента Ирана Раиси после его гибели начали называть слугой имама Резы, одного из важнейших имамов у шиитов и самых известных знатоков Корана, хадисов и мусульманского права. Мавзолей имама Резы находится в городе Мешхед, родном для президента Ирана.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 19 мая вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, все они погибли.

Посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что вертолёт Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц разбился из-за плохих метеоусловий.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.