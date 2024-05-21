Москва, 21 мая, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Российский расчёт гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожил на херсонском направлении укреплённые позиции и лодки украинских формирований на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Navy.mil Морская пехота России

В ведомстве уточнили, что расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы морпехов из состава группировки войск «Днепр» нанёс огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям противника и уничтожил его плавсредства.

После поражения целей расчёт оперативно замаскировал орудие, а затем переместился в укрытие. В круглосуточном режиме артиллеристы-морпехи работают по целям ВСУ. Удары наносятся на расстоянии более 13 километров, скорость прицельной стрельбы достигает до восьми выстрелов в минуту.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая в Сеть попало видео, на котором российский военнослужащий в зоне специальной военной операции, боец Вооружённых сил России смог увернуться от ударов семи украинских FPV-дронов. На кадрах видно передвигающегося по полю военного, попавшего под обстрел дронов-камикадзе. Взрывы от ударов беспилотников раздаются в нескольких метрах от бойца, который перебежками уворачивается от смертельных атак.

Российские военные практически полностью уничтожили группировку ВСУ на востоке Часова Яра, часть города находится в серой зоне, подтвердили 20 мая в силовых структурах ДНР. При этом вопреки интенсивной работе ВКС России и артиллерии ВСУ по-прежнему предпринимают попытки перебросить резервы в восточную часть города.