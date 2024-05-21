Пхеньян, 21 мая, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Соболезнования народу Ирана в связи с гибелью иранского президента Эбрахима Раиси выразил в телеграмме лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом 21 мая сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Ким Чен Ын направил телеграмму первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, который до новых выборов должен исполнять обязанности погибшего президента Эбрахима Раиси. Лидер Северной Кореи назвал гибель президента Ирана большой потерей для «братского иранского народа», а также для всех народов мира, стремящихся к справедливости и независимости.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын после получения шокирующих новостей о внезапной гибели в результате аварии президента Эбрахима Раиси от имени правительства и народа КНДР и от своего собственного имени выразил в послании глубокие соболезнования в адрес первого вице-президента Ирана и через него иранскому правительству и народу, а также семьям погибших», — уточняет ЦТАК.

Северокорейский лидер отметил, что президент Ирана был выдающимся государственным деятелем и близким другом народа Северной Кореи. Раиси, по словам Ким Чен Ына, внёс огромный вклад в дело народа Ирана по защите суверенитета своей страны и развития её интересов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Совет Безопасности ООН перед началом заседания почтил минутой молчания память погибших в результате авиакатастрофы в Иране. Председатель Совбеза объявил минуту молчания по просьбе России, Китая и Алжира. СБ выразил соболезнования народу и правительству Ирана.

19 мая вертолёт президента Ирана Эбрахима Раисипотерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, все они погибли.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.