Мадрид, 21 мая, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины, который должен поступить до конца июня. Соответствующее заявление министра обороны королевства Маргариты Роблес опубликовали 20 мая на сайте испанского военного ведомства.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес

В пресс-релизе указали, что Роблес в рамках очередного заседания западной контактной группы по координации поставок оружия Украине упомянула о второй партии танков Leopard. Она подтвердила их поставку в конце следующего месяца. Кроме того, министр объявила о поставке в эти же сроки различных видов боеприпасов, включая 155-мм артиллерийские орудия или новую партию ЗРК Patriot, системы защиты от беспилотников, оптико-электронных систем наблюдения и слежения.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля 2024 года стало известно, что Испания согласилась поставить ВСУ ракеты Patriot. Газета Pais утверждала, что на такой шаг испанские власти пошли из-за давления НАТО.

Кроме того, Мадрид решился передать в ближайшее время Киеву бронеавтомобили и танки Leopard, а также ручные и крупнокалиберные пулемёты, транспортные средства тыла, бронетранспортёры, противотанковое вооружение и гаубицы полевой артиллерии.

Победа над Россией в конфликте на Украине невозможна, признал 18 мая президент Болгарии Румен Радев. Исход боевых действий очевиден и поставки Киеву западного оружия его не изменят. По его словам, разницей будут новые тысячи погибших и опустошение Украины, за восстановление которой должна будет заплатить Европа. Если не прекратить конфликт, Украину уничтожат демографически, заявил болгарский лидер.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российская сторона всё ещё готова к проведению переговоров по Украине и никогда не отказывалась от диалога по стабильности. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не прерывала диалог, это сделал Киев по прямой команде от США и Британии.