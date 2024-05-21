Хабаровск, 21 мая, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Пять самолетов, летевших во Владивосток, из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершили вынужденную посадку в Хабаровске. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба международного аэропорта Владивостока.

(сс) Mathieu Marquer Туман в аэропорту

«В связи с погодными условиями (туман) произошли задержки рейсов», — поясняется в сообщении.

На запасной аэродром в Хабаровск отправились авиарейсы из Москвы, Иркутска, Новосибирска и два авиарейса из Пекина. Кроме того, из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропортах назначения перенесён вылет рейса Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск за 20 мая.

Уточняется, что авиарейс Иркутск — Владивосток вылетел из Хабаровска в 02:20 мск. Следом за ним вылетели и московский, новосибирский и пекинский авиаборты. Пассажиров просят следить за информацией о вылетах и прилётах рейсов на онлайн-табло аэропорта во Владивостоке.

Ранее ИА Регнум сообщало о задержке 70 авиарейсов в екатеринбургском аэропорту Кольцово в связи с сильнейшим снегопадом. Аномальный снегопад, накрывший Свердловскую область, стал причиной задержки 69 авиарейсов 4 мая и ещё одного утром 5 мая.