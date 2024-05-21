Вашингтон, 21 мая, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Оценки Вашингтоном действий Международного уголовного суда (МУС) в отношении России и Израиля говорят о двойных стандартах и лицемерии. Об этом 21 мая заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Дипломат прокомментировал высказывания министра обороны США Ллойда Остина о том, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку МУС относительно преступлений на Украине, несмотря на требование указанного органа выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия. Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников», — сказал он.

Антонов добавил, что США без зазрения совести используют этот псевдоюридический инструмент против всех, кого считают врагами.

В мировом сообществе ни у кого не должно оставаться иллюзий относительно кощунственной политики США, эксплуатирующих правозащитную проблематику ради сведения счётов с неугодными странами. Скорее всего, это и есть тот самый «порядок, основанный на правилах», заключил российский посол.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил о «фундаментальной разнице» ситуаций в секторе Газа и на Украине. Юрисдикция МУС распространяется в том случае, когда её признаёт хотя бы одна из сторон конфликта, отметил он. По словам Миллера, Израиль и Палестина юрисдикцию МУС не признают, а Украина напротив. В США считают правомерным преследовать только Россию, а Израиля это не касается.

Ранее в этот же день главный прокурор МУС Карим Хан представил основания для ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы израильского минобороны Йоава Галанта, а также Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях. По утверждению прокурора, Нетаньяху, Галант, Синвар, а также командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ответственны за военные преступления и преступления против человечности, совершённые с октября 2023 года.

Реакция Соединённых Штатов в связи с требованием МУС о выдаче ордеров на арест руководства Израиля напоминает ситуацию с ужаленным самим собой скорпионом или запутавшимся в собственной паутине пауком, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала катастрофической ситуацию на Ближнем Востоке, которая является делом рук американских политинженеров.