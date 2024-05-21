Якутск, 21 мая, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Женщина и девочка погибли в результате пожара в жилом двухэтажном многоквартирном доме. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Возгорание произошло в доме, расположенном на улице Рихарда Зорге. На момент прибытия пожарных расчётов на место происшествия огонь уже охватил второй подъезд и кровлю дома.

Всего из здания было эвакуировано 15 человек. Предварительно, площадь горения составляет 288 кв. метров. К тушению пожара привлечены 54 человека личного состава и 13 единиц техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

Уточняется, что в результате пожара погибли женщина 1989 года рождения и девочка 2009 года рождения. Личности погибших установлены. Дознаватели МЧС России проведут работу по установлению причины и обстоятельств пожара.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате пожара в торговом центре в Магнитогорске Челябинской области погибла женщина. Пожар вспыхнул на третьем этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.