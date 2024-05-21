Вашингтон, 21 мая, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол не одобрил решение администрации американского главы Белого дома Джо Байдена исключить Кубу из списка стран — спонсоров терроризма.

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«Только совершенно оторванная от реальности администрация могла решить, что такой жестокий, антиамериканский и тиранический режим поддерживает усилия США по борьбе с глобальным терроризмом», — отметил конгрессмен.

По мнению Маккола, своим решением Байден сводит на нет усилия США по борьбе с терроризмом, а также поддерживает «коммунистическую кубинскую диктатуру», попутно воодушевляя других «противников» Соединённых Штатов.

К председателю комитета присоединился его однопартиец по Республиканской партии Марк Грин. Он добавил, что за последний год власти Кубы якобы были уличены в слежке за представителями американского правительства «на самом высоком уровне», содействии разведывательной деятельности со стороны Китая и поддержке России в конфликте на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал США исключить республику из произвольного списка стран — спонсоров терроризма и отменить экономические санкции.

Также агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента проинформировало, что США исключили Кубу из некоего списка стран, которые якобы «не в полной мере сотрудничают» с Вашингтоном в борьбе с терроризмом.

В январе 2021 года администрация экс-президента США Дональда Трампа вновь включила Кубу в список стран — спонсоров терроризма. Пришедший в том же году к власти Джо Байден заявил о намерении Вашингтона пересмотреть политику в отношении республики.

В январе 2023 года первый заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Соединённые Штаты возобновили контакты с Кубой на уровне правоохранительных ведомств с целью расширения сотрудничества в рамках борьбы с трансграничной преступностью.