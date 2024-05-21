Ногинск, Московская область, 21 мая, 2024, 03:48 — ИА Регнум. На швейной фабрике в подмосковном Ногинске в ночь на 21 мая локализовали пожар на площади 3,6 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 3,6 тыс. квадратных метрах», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, произошло обрушение кровли по всей площади здания.

Пожар начался поздним вечером 20 мая. В тушении возгорания задействовали высотную технику.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля огнеборцы потушили возгорание на складе пластиковых труб в городе Раменское в Подмосковье. В ликвидации пожара приняли участие 70 человек и задействовали 22 единицы техники. Общая площадь возгорания достигала двух тысяч квадратных метров. Из горящего здания смогли самостоятельно эвакуироваться 30 человек. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Также в апреле сотрудники МЧС России локализовали пожар в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуево на площади 1200 квадратных метров. Как уточнили в прокуратуре Московской области, в результате пожара пострадал один человек, которого с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение.