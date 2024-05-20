Москва, 21 мая, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Ухудшение погоды, гроза и ветер ожидаются 21 мая в Москве. Об этом 20 мая сообщил портал mos.ru.

ИА REGNUM Гроза в Москве

Как предупредили синоптики, в Москве возможна гроза и ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Жителей города просят быть внимательнее в непогоду, не укрываться в грозу под деревьями, держаться подальше от шатких конструкций и не парковать под ними автомобили.

В свою очередь, в связи с неблагоприятными метеоявлениями пресс-служба ГУ МЧС по городу рекомендует автомобилистам снизить скорость движения, увеличить дистанцию при движении, избегать неожиданных манёвров.

Пешеходам рекомендуется держаться подальше от деревьев и шатких конструкций и не оставлять без присмотра детей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, метеорологическое и климатическое лето придёт в Москву уже в следующие выходные. Как указал специалист, последняя полная неделя мая в Центральной России ознаменуется завершением метеовесны, среднесуточная температура воздуха превысит +15 градусов.

Самую холодную ночь прогнозируют 24 мая ― +3…+8 градусов, но днем потеплеет до +18…+23. В субботу минимальная температура воздуха в столичном регионе составит +7…+12 градусов, днем +20…+25, а в воскресенье ― до +10…+15, после полудня +22…+27 градусов.