Москва, 21 мая, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Правительство России распорядилось Министерству финансов, Росимуществу и Министерству энергетики выпустить директивы об отказе выплачивать дивиденды «Газпрома» по итогам 2023 года. Соответствующий документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина 20 мая опубликовали на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА Регнум Газпром

«При формировании позиции акционера — Российской Федерации в публичном акционерном обществе «Газпром» не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям публичного акционерного общества «Газпром» по итогам 2023 года», — указано в распоряжении.

На предстоящем заседании совета директоров «Газпрома» также будет рассматриваться вопрос о распределении прибыли и дивидендах по итогам прошлого года.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня 2023 года «Газпром» на годовом общем собрании акционеров принял решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности в 2022 году. В компании пояснили, что направили 1,2 трлн рублей на выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года. Этот объём концерн назвал рекордным в истории компании и российского фондового рынка. Собрание акционеров провели в форме заочного голосования.