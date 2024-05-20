Госдеп США заявил об ответственности властей Ирана за гибель Раиси
Вашингтон, 21 мая, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Власти Ирана ответственны за гибель президента Сейида Эбрахима Раиси, так как использовали для его перевозки старый вертолёт в плохих метеоусловиях. Такое заявление сделал 20 мая официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, трансляция брифинга шла на YouTube.
Миллер указал, что вертолёт американского производства, на котором везли президента Ирана, находился в эксплуатации 45 лет и перелёт проходил в плохих метеоусловиях.
«В конечном счете это правительство Ирана несет ответственность за полет 45-летнего вертолета в плохих погодных условиях», — пояснил представитель Госдепа.
Кроме того, Миллер обвинил Иран в использовании правительственного авиапарка для перевозки оборудования «в поддержку терроризма».
Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация Белого дома назвала нелепыми обвинения Ирана в том, что Соединённые Штаты причастны к гибели президента Эбрахима Раиси.
Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал США одним из косвенных виновников авиакатастрофы с Раиси. Свою точку зрению Зариф обосновал введёнными Вашингтоном санкциями против Тегерана, которые касаются обслуживания самолётов и приобретения авиационных запчастей из-за рубежа.
19 мая вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахматии пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, все они погибли.