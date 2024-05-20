Вашингтон, 21 мая, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Власти Ирана ответственны за гибель президента Сейида Эбрахима Раиси, так как использовали для его перевозки старый вертолёт в плохих метеоусловиях. Такое заявление сделал 20 мая официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, трансляция брифинга шла на YouTube.

Turaneli.tv Госдеп США

Миллер указал, что вертолёт американского производства, на котором везли президента Ирана, находился в эксплуатации 45 лет и перелёт проходил в плохих метеоусловиях.

«В конечном счете это правительство Ирана несет ответственность за полет 45-летнего вертолета в плохих погодных условиях», — пояснил представитель Госдепа.

Кроме того, Миллер обвинил Иран в использовании правительственного авиапарка для перевозки оборудования «в поддержку терроризма».

Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация Белого дома назвала нелепыми обвинения Ирана в том, что Соединённые Штаты причастны к гибели президента Эбрахима Раиси.

Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал США одним из косвенных виновников авиакатастрофы с Раиси. Свою точку зрению Зариф обосновал введёнными Вашингтоном санкциями против Тегерана, которые касаются обслуживания самолётов и приобретения авиационных запчастей из-за рубежа.

19 мая вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахматии пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, все они погибли.