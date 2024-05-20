Москва, 21 мая, 2024, 00:16 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции боец Вооружённых сил России смог увернуться от ударов семи украинских FPV-дронов. Соответствующее видео попало в Сеть 20 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

На кадрах видно передвигающегося по полю военного, попавшего под обстрел дронов-камикадзе. Взрывы от ударов беспилотников раздаются в нескольких метрах от бойца, который перебежками уворачивается от смертельных атак. Несмотря на близость ударов, российский военный продолжил движение. Утверждается, что всего было семь сбросов, на кадры попало три их них.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3890184" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боец ВС РФ увернулся от семи украинских FPV-дронов на передовой в зоне спецоперации

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля стало известно, как российский боец отличился при эвакуации раненого товарища. Военнослужащий сбил вещмешком дрон-камикадзе ВСУ. По данным военкоров, боевики атаковали бойцов ВС России во время эвакуации. Один из военных получил ранение. Когда рядовой Хатамов за ним вернулся, то был атакован FPV-дроном. Он быстро сориентировался и сбил беспилотник вещмешком, получив лёгкие ранения.

Ранее российский военный палкой сбил украинский дрон-камикадзе в зоне спецоперации. FPV-дрон подлетел к бойцу, когда он находится в лесопосадке в окружении нескольких голых деревьев, практически на открытой местности. Боец, воспользовавшись тем, что беспилотник подлетел на расстояние удара, взял в руку подвернувшуюся палку и сбил дрон.