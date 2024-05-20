Вашингтон, 21 мая, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Позиция западных стран в Совете Безопасности ООН, голосующих против проекта резолюции о недопущении гонки вооружений в космосе, потребует ответных шагов со стороны Москвы. Об этом 20 мая заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Нэнси Сисель/РИА Новости Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

«Сегодняшняя голосование — это поражение для всех тех, кто, как Россия, старается избежать распространения конфронтации на околоземную орбиту. Разумеется, сложившаяся ситуация потребует анализа и ответных шагов с нашей стороны», — сказал дипломат на заседании Совбеза всемирной организации.

Небензя при этом подчеркнул, что Россия останется приверженной своим обязательствам в космосе в соответствии с международным правом. Вопреки агрессивному настрою США и их союзников, российская сторона продолжит вести работу на этом направлении и прилагать все усилия совместно с ответственными государствами-членами ООН для сохранения космоса мирным, — заключил Небензя.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая Совет Безопасности ООН не поддержал предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Из 15 стран за принятие документа проголосовали семь представителей, включая Россию и Китай. Ещё столько же государств были против. Швейцария от голосования воздержалась.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва всегда выступала против милитаризации космоса, в том числе против размещения в нём ядерного вооружения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ продолжает сотрудничество и взаимодействие с США в области мирного космоса.