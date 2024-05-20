Нью-Йорк, США, 20 мая, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Китай выразил глубокое разочарование тем, что Совет Безопасности (СБ) ООН отклонил проект предложенной Россией резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом 20 мая заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун в ходе выступления в СБ ООН после оглашения результатов голосования. Трансляция заседания велась на сайте ООН.

IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

«Китай поддержал и выступил соавтором резолюции, предложенной Россией. Однако из-за разности позиций проект резолюции не был принят на только что прошедшем голосовании. Китай глубоко разочарован этим», — указал Фу Цун.

Россия предложила проект резолюции в начале мая. Документ в числе прочего призывал все государства принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космосе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Совет Безопасности (СБ) ООН не поддержал предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе.

Резолюция не набрала необходимые девять голосов из 15. За резолюцию голосовали семь стран, столько же государств были против, Швейцария воздержалась. За резолюцию голосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Против были США, Франция, Британия, Япония, Словения, Республика Корея, Мальта.

в апреле в СБ ООН Россия наложила вето на подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. При голосовании резолюцию поддержали 13 из 15 стран, Китай воздержался.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что Россия вынужденно заблокировала проект резолюции Совбеза ООН о запрете размещения вооружений в космосе, предложенный США и Японией, из-за отказа принять поправки, инициированные Москвой и Пекином, а также по причине попыток Вашингтона через резолюцию создать новые обязательства в данной сфере.