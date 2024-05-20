Белгород, 21 мая, 2024, 00:13 — ИА Регнум. В Белгородской области вечером 20 мая уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости

«Около 21:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Украинский беспилотник сбили над территорией Белгородской области дежурными средствами противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день около 17:30 мск над Белгородской областью уничтожили шесть украинских беспилотников. Кроем того, Минобороны сообщило о сбитии украинской противорадиолокационной ракеты HARM американского производства над Белгородской областью.

Также 20 мая ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейный в Луганске французскими ракетами «SCALP-EG». По данным регионального минздрава в результате пострадали 12 человек. Отмечалось, что все пострадавшие получили осколочные ранения.

Ещё 20 мая ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области. Зафиксировали три попадания в районе многоквартирного дома, была повреждена электроподстанция, без электроснабжения остались город Васильевка, Васильевский район, сёла Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое — всего 8 тыс. абонентов.