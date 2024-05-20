Москва, 20 мая, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Испытательный срок, назначенный основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви российским судом, истёк, его судимость по делу о хищении считается погашенной. Об этом 20 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ ФСИН.

Антон Новодережкин/ТАСС Майкл Калви

«Я испытываю облегчение от того, что несправедливый и незаконный обвинительный приговор по моему делу наконец был отменен», — заявил Калви.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл основатель ориентированной на Россию группы прямых инвестиций Baring Vostok, было возбуждено 13 февраля 2019 года. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией «Первое коллекторское бюро» от банка в 2015 году, был зачтён уступкой акций компании Internationl Financial Technology Group. Акции оценили в 3 млрд рублей, хотя их реальная стоимость составляла 600 тыс. рублей.

В 2021 году Калви, отрицавший все обвинения, был приговорен к 5,5 года лишения свободы условно. В марте 2023 года американский предприниматель покинул Россию. В июне 2023 года Московский городской суд смягчил его приговор до четырёх лет шести месяцев условно. Кассация сократила срок еще на два месяца. Испытательный срок закончился 5 апреля 2024 года. Калви уточнил, что у него нет планов возвращаться в Россию или возобновлять там инвестиции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский инвестор, основатель Baring Vostok Майкл Калви не признавал вину по уголовному делу о растрате 2,5 миллиарда рублей, поскольку он невиновен. Такое заявление в феврале 2024 года сделал адвокат Калви Тимофей Гриднев.

Во Втором кассационном суде информировали, что Калви полностью признал свою вину по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный» и раскаялся в содеянном, его условный срок был сокращён на два месяца — до четырёх лет четырёх месяцев условно.