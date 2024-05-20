Вашингтон, 20 мая, 2024, 22:40 — ИА Регнум. Десятки попавших под санкции США российских нефтяных танкеров простаивают в течение нескольких месяцев, сообщило 20 мая агентство Bloomberg.

Kremlin Pool/Global Look Press

По данным издания, ограничения коснулись танкеров за перевозку партий российской нефти по цене выше потолка в 60 долларов за баррель. Американский Минфин внёс в санкционный реестр с октября 2023 года 40 судов. При этом лишь один танкер («СКФ Приморье») смог забрать груз и отправился к месту назначения в Азию. Если он разгрузиться, то другие суда могут последовать его примеру, указали в статье.

Из 40 танкеров 21 принадлежит российской государственной судоходной компании «Совкомфлот». Восемь судов находятся возле портов Владивосток и Находка. Большую часть остальных танкеров находятся под контролем компании Hennesea Holdings Ltd, базирующаяся в ОАЭ.

По данным отслеживания судов, другие попавшие под санкции танкеры простаивают и пустуют по всему миру, уточнили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся у него проект будущих санкций ЕС отметил, что Евросоюз предложил ввести ограничения в отношении 11 судов, в том числе танкеров, которые предположительно помогают России обходить санкции. Ожидается, что запрет будет распространяться на страхование и техническую помощь, в том числе приём жидкого топлива, обслуживание судов, смену экипажа, услуги по погрузке и разгрузке, фендеринг и буксирные услуги.

Введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, экономика страны растёт. Об этом 6 мая на встрече с правительством России заявил президент Владимир Путин. По его словам, в 2023 году экономика РФ росла темпами выше среднемировых. Оппоненты России пытались разрушить её изнутри, хотели привести страну к безработице и закрытию предприятий, но эти планы не увенчались успехом, подчеркнул Путин.