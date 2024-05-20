Анкара, 20 мая, 2024, 21:26 — ИА Регнум. У потерпевшего крушение вертолёта, на борту которого находились президент и глава МИД Ирана, была, возможно, отключена система подачи сигналов о полёте, заявил 20 мая министр транспорта Турции Абдюлькадир Уралоглу.

Район, в котором упал вертолет, находится в зоне ответственности морского и воздушного поисково-спасательного центра Турции, и Анкара отслеживает сигналы со всех воздушных и морских транспортных средств в регионе, сказал министр в эфире телеканала TRT Haber.

«Мы следили за тем, подавал ли вертолёт сигналы. Мы сразу же связались с иранской стороной, но, к сожалению, определили, что сигнальная система либо была отключена, либо вертолёт не был оснащен такой системой», — заявил Уралоглу.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, в котором находились несколько руководителей Ирана, потерпел крушение в горной местности на северо-западе страны. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан. Была проведена спасательная операция. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках. Два спецборта МЧС отправились в Иран. Местонахождение вертолёта в ночь на 20 мая было установлено.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели всех членов экипажа и пассажиров вертолёта, в том числе президента страны Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов.

Похороны Раиси пройдут 23 мая. В Иране объявлен пятидневный траур.

Причиной авиакатастрофы стали, вероятно, крайне сложные погодные условия, заявил 20 мая посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи. Иранские СМИ в свою очередь сообщили, что ЧП стало следствием технической неисправности. Специальная комиссия начала работу на месте катастрофы.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководителям Ирана и подчеркнул, что Раиси как настоящий друг Москвы внёс неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между странами и прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства.

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